Мизулина заявила, что у россиян «слишком много прав»

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулина поддержала запретительные инициативы и законы, а также выступила против чрезмерного количества прав у россиян. Об этом сообщило агентство «Москва».

Мизулина заявила журналистам во время форума безопасного интернета: «Говорят, что депутаты только все запрещают, но это совершенно ложное представление. Запрет - это как раз есть то, где человек свободен, потому что он говорит: это нельзя, а все остальное - как хочешь. Что такое право? Это и есть самая большая несвобода».

Также она отметила: «Я вам могу сказать, что чем больше прав у нас будет, тем менее мы свободны, потому что право, в отличие от запрета, это когда ты должен действовать, и только таким образом, как написано в законе. То есть ты должен заполнить бумажки, их куда-то отнести, сходить в суд - то есть это целая гамма действий, в результате - ты несвободен. Чтобы какой-то результат получить, тебе нужно очень много сделать. Поэтому не надо к этому стремиться, к регулированию только правами. Поэтому чем больше прав, тем больше несвободы».

В своём выступлении Мизулина не упомянула, из какого официального источника она взяла подобное определение понятия «право».

Мизулина добавила, что система запретов важна для интернет-площадок, чтобы ограничить население от вредных и потенциально опасных ресурсов.