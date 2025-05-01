МКС «подняли» на 540 метров из-за космического мусора

Орбиту Международной космической станции пришлось скорректировать из-за угрозы столкновения с космическим мусором. В Роскосмосе рассказали, что в ночь на 1 мая двигатели корабля «Прогресс МС-30» включили на 212 секунд, что обеспечило импульс в 0,3 м/с. В результате станция поднялась примерно на 540 метров.

После маневра параметры орбиты МКС изменились: теперь средняя высота составляет 418,74 километра, а максимальная достигает 438 километров. Период обращения станции сократился до 92,89 минуты, наклонение осталось на уровне 51,66 градуса.

Этот маневр был необходим для обеспечения безопасности экипажа и станции. Подобные коррекции орбиты проводят регулярно, чтобы избежать возможных столкновений с обломками спутников или другими объектами, находящимися на околоземной орбите.