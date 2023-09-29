МКС подняли на километр выше для подготовки к запуску «Прогресса МС-25»

Космическая станция МКС сделала маневр, чтобы подготовиться к запуску грузового корабля «Прогресс МС-25». Это было сделано для создания подходящих условий для его выхода в космос. Маневр позволил увеличить среднюю высоту орбиты МКС на 0,86 километра, достигая 417,78 км над поверхностью Земли. Двигатели грузового корабля «Прогресс МС-24» были задействованы для этого маневра.

На борту МКС в настоящее время находятся космонавты из Роскосмоса, НАСА, ESA и JAXA. Эти мужчины и женщины работают на станции, выполняя различные научные и космические задачи. Эта коррекция орбиты является важной частью операций, связанных с обслуживанием МКС и её оборудования.

Маневр поможет обеспечить успешный запуск и прибытие грузового корабля «Прогресс МС-25», который будет выполнять важные задачи на станции. Эти действия демонстрируют высокий уровень координации и профессионализма, необходимый для работы в космической среде.