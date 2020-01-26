МКС угрожает опасность из-за разъедающих микроорганизмов

Сообщается, что во время проверки российского сегмента МКС космонавтами было обнаружено 131 место, которое находится в наиболее уязвительном для коррозии положении, два их которых расположены в туалете.

”Максимальный рост микроорганизмов чаще обнаруживался в зонах, относящихся к "холодным", в которых была высока вероятность выпадения конденсата атмосферной влаги”, - указано в материале исследования.

Ученые отметили необходимость создания новых средств "средств мониторинга выявленных коррозионных повреждений гермокорпуса и процесса контроля остаточной толщины гермокорпуса". Разработкой соверменной аппаратуры для определения коррозий займется Всероссийский НИИ физико-технических и радиотехнических измерений. Далее разработка будет проверена на станции.