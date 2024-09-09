Младшие наушники-вкладыши AirPods 4 получили активное шумоподавление и USB-C

Новая линейка AirPods 4 заменит предыдущие версии AirPods 2 и 3, предлагая значительные обновления как по дизайну, так и по функциональности.

Главной особенностью AirPods 4 стало активное шумоподавление (ANC) и адаптивное аудио, доступные в старшей модели.

Младшая версия AirPods 4, по цене $129, также получила обновленный дизайн, новый чип H2, который обеспечивает улучшенное качество звука, поддержку голосовой изоляции и персонализированное пространственное аудио.