Наука и технологии
Опубликовано 09 сентября 2024, 20:46
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Младшие наушники-вкладыши AirPods 4 получили активное шумоподавление и USB-C

Долгожданное обновление
Apple представила новые наушники AirPods 4 на мероприятии It's Glowtime, одновременно с запуском iPhone 16.
Младшие наушники-вкладыши AirPods 4 получили активное шумоподавление и USB-C
© Apple

Новая линейка AirPods 4 заменит предыдущие версии AirPods 2 и 3, предлагая значительные обновления как по дизайну, так и по функциональности.

Главной особенностью AirPods 4 стало активное шумоподавление (ANC) и адаптивное аудио, доступные в старшей модели.

Младшая версия AirPods 4, по цене $129, также получила обновленный дизайн, новый чип H2, который обеспечивает улучшенное качество звука, поддержку голосовой изоляции и персонализированное пространственное аудио.

Младшие наушники-вкладыши AirPods 4 получили активное шумоподавление и USB-C
© Apple

Однако функция активного шумоподавления доступна только в версии AirPods 4 за $179.

Кроме того, обе версии AirPods 4 теперь оснащены портом USB-C для зарядки, что делает их более универсальными и соответствующими новым стандартам.

Источник:Apple
Автор:Булат Кармак
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