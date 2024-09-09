Младшие наушники-вкладыши AirPods 4 получили активное шумоподавление и USB-C

Опубликовано 09 сентября 2024, 20:461 мин.
Младшие наушники-вкладыши AirPods 4 получили активное шумоподавление и USB-CДолгожданное обновление
Apple представила новые наушники AirPods 4 на мероприятии It's Glowtime, одновременно с запуском iPhone 16.
Новая линейка AirPods 4 заменит предыдущие версии AirPods 2 и 3, предлагая значительные обновления как по дизайну, так и по функциональности.
Главной особенностью AirPods 4 стало активное шумоподавление (ANC) и адаптивное аудио, доступные в старшей модели.
Младшая версия AirPods 4, по цене $129, также получила обновленный дизайн, новый чип H2, который обеспечивает улучшенное качество звука, поддержку голосовой изоляции и персонализированное пространственное аудио.
Однако функция активного шумоподавления доступна только в версии AirPods 4 за $179.
Кроме того, обе версии AirPods 4 теперь оснащены портом USB-C для зарядки, что делает их более универсальными и соответствующими новым стандартам.