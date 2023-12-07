Млечный Путь может опустошить окружающий космос поглощением карликовых галактик

22:26, 07 декабря 2023
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Млечный Путь может опустошить окружающий космос поглощением карликовых галактикВ силу большей гравитации нашей галактики
Учёные из миссии ЕКА Gaia сообщили о том, что общепринятая гипотеза о долгосрочном спутнике в отношении нашей галактики, всё больше вызывает сомнения.
Последние исследования показали, что вокруг Млечного Пути находятся 50 карликовых галактик. И когда они будут притянуты в силу большей гравитации нашей галактики, все они будут уничтожены.
Ранее считалось, что это невозможно, и карликовые галактики, окружающие Млечный Путь, должны просуществовать сотни миллиардов лет. Но ещё несколько миллиардов лет назад вокруг Млечного Пути существовало больше карликов, чем считалось ранее, но все они в итоге были уничтожены нашей галактикой.
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