Млечный Путь может опустошить окружающий космос поглощением карликовых галактик

Последние исследования показали, что вокруг Млечного Пути находятся 50 карликовых галактик. И когда они будут притянуты в силу большей гравитации нашей галактики, все они будут уничтожены.

Ранее считалось, что это невозможно, и карликовые галактики, окружающие Млечный Путь, должны просуществовать сотни миллиардов лет. Но ещё несколько миллиардов лет назад вокруг Млечного Пути существовало больше карликов, чем считалось ранее, но все они в итоге были уничтожены нашей галактикой.