Много анонсов, но где революция? Что показала Google на презентации собственных ИИ-разработок

Так, поисковый гигант внёс несколько обновлений, связанных с искусственным интеллектом, в свои сервисы, включая Google Translate, Google Lens и Google Maps.

Например, обновлённая версия Google Translate предоставит пользователям три варианта перевода с частью речи, описанием и примерами использования. Функция будет доступна для английского, французского, немецкого, японского и испанского языков в ближайшие недели, а для других языков — в течение нескольких месяцев.