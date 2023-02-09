Много анонсов, но где революция? Что показала Google на презентации собственных ИИ-разработок

Много анонсов, но где революция? Что показала Google на презентации собственных ИИ-разработокНе густо
Накануне вечером Google провела мероприятие, от которого ждали прорывных анонсов в сфере ИИ. К сожалению, презентация была куда менее инновационной, но всё ещё относительно интересной.
Фото: The Indian Express
Так, поисковый гигант внёс несколько обновлений, связанных с искусственным интеллектом, в свои сервисы, включая Google Translate, Google Lens и Google Maps.
Например, обновлённая версия Google Translate предоставит пользователям три варианта перевода с частью речи, описанием и примерами использования. Функция будет доступна для английского, французского, немецкого, японского и испанского языков в ближайшие недели, а для других языков — в течение нескольких месяцев.
Ferra
Google Lens, позволяющий осуществлять поиск по изображениям, запустил глобальное бета-тестирование функции «Мультипоиск». Эта функция позволяет пользователям искать объекты на фотографиях или находить похожие объекты разных цветов, узоров или материалов.
В Google Maps появился новый режим под названием Immersive View, который позволяет пользователям просматривать местность в 3D и получать информацию о погоде и дорожной обстановке. Первоначально эта функция будет доступна в пяти городах, но со временем география будет расширяться.