Много ли у Британии боеспособных танков Challenger 2

Отмечается, что на службе состоит 227 танков, из них менее 100 можно назвать боеспособными. А 14 Challenger 2 передают Украине.

«Нам нужно перестать заниматься самосозерцанием и довести большую часть Challenger 2 до высокой степени готовности за месяцы. Challenger 3 не будут доступны до 2027 года», — сообщило Daily Mail.