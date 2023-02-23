Много ли у Британии боеспособных танков Challenger 2

21:35, 23 февраля 2023
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Много ли у Британии боеспособных танков Challenger 2Рассказало британское издание
Daily Mail: у Британии меньше 100 боеспособных танков Challenger 2 из 227. На фоне передачи Украине танков Challenger 2 британское издание Daily Mail задалось вопросом о количестве боеспособных машин, состоящих на службе вооружённых сил страны.
Фото: Goodfon.com
Отмечается, что на службе состоит 227 танков, из них менее 100 можно назвать боеспособными. А 14 Challenger 2 передают Украине.
«Нам нужно перестать заниматься самосозерцанием и довести большую часть Challenger 2 до высокой степени готовности за месяцы. Challenger 3 не будут доступны до 2027 года», — сообщило Daily Mail.