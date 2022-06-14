Много ли в России хакеров, поддерживающих спецоперацию на Украине

По словам эксперта, в целом хакеров, поддерживающих нашу страну меньше, чем тех, кто поддерживает Украину. Причину Голованов видит в кратно меньшем количестве специалистов по информационной безопасности, говорящих на русском языке, чем англоязычных.

Он также отметил, что в Telegram представлено порядка 70 хакерских группировок. Эти команды занимают ту или иную сторону, но общаются анонимно, без пересечениях в реальной жизни.

Эксперт подчеркнул, что с 24 февраля количество киберинцидентов, связанных с политикой, возросло. При этом хакеры стремятся не заработать, а навредить.

«Если вы посмотрите на таблицу, которую ведут в открытых источниках, то вы увидите, что те, кто за Россию — в меньшинстве. Русскоязычных специалистов по информационной безопасности в мире намного меньше, чем англоязычных. Это факт», — подчеркнул Сергей Голованов.