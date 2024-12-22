В 2025 году защита данных станет ключевым вызовом как для пользователей, так и для компаний, уверен Сергей Евтушенко, замдиректора консалтингового подразделения DIS Group. Он отметил, что люди начинают понимать важность продвинутых методов безопасности. Например, многофакторная аутентификация становится обязательной: она требует не только пароль, но и дополнительное подтверждение через телефон или почту, что сильно усложняет жизнь хакерам.

Для бизнеса, по мнению эксперта, важно создать комплексную стратегию кибербезопасности. Это включает в себя регулярные обновления программ, шифрование данных и оценку рисков. Евтушенко также подчеркнул важность обучения сотрудников, чтобы те могли распознавать фишинговые письма и другие схемы мошенников. Компании, работающие с облачными данными, должны выбирать проверенных поставщиков с международными стандартами защиты и резервным копированием данных.

Эксперт добавил, что безопасность — это не разовое действие, а постоянный процесс. Он рекомендовал внедрять системы мониторинга на базе ИИ, которые помогут заранее обнаруживать угрозы. По его словам, только проактивный подход и современные технологии смогут защитить данные в условиях растущих киберугроз в новом году.