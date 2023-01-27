Многоходовочка: прежде чем обмануть, мошенники начали втираться к российским пенсионерам в доверие

Именно пенсионеры являются целью злоумышленников, поскольку у людей в этом возрасте часто начинается дефицит общения, такие люди очень доверчивы. В связи с этим мошенники сначала звонят людям пенсионного возраста, совершая «пристрелочные» звонки, чтобы втереться в доверие, а потом уже приступают собственно к обману и выманиванию денег.

Нередко мошенники представляются сотрудниками Следственного комитета, рассказывают страшные истории о каком-либо расследовании, а затем просят взять так называемые зеркальные кредиты якобы для дела.

По словам Соловьёва, важно объяснить старшему родственнику, что настоящие сотрудники СК никогда не звонят людям домой, так как это запрещено. Поэтому, в случае такого звонка, нужно класть трубку и блокировать номер.