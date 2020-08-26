Многоразовый пластик оказался вреднее для экологии, чем одноразовый

По словам авторов свежей научной работы, их исследование является первым, в рамках которого было изучено использование пластика в масштабах целой страны, а именно США. В итоге, ими были изучены совершенно разные аспекты “жизни” пластика. При этом исследование многоразового пластика, который превращался в том числе и в строительные отходы, показало, что такой тип материала очень часто не перерабатывается и просто захоранивается на свалках, нанося огромный вред окружающей среде.

Напомним, что многие крупные страны прямо сейчас разрабатывают собственные программы, в рамках которых будут бороться с огромным количеством пластиковых отходов. Так, например, Германия планирует уже в 2021 году начать отказываться от пластиковых пакетов и посуды. В свою очередь Евросоюз также разрабатывает набор мер по отказу от массовых материалов, создаваемых из пластмассы.