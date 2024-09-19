Множество разработчиков обратились к Oracle с просьбой отказаться от JavaScript

Как отмечает издание The Register, Oracle приобрела коммерческие права на JavaScript вместе с компанией Sun Microsystems в 2009 году, но не использует этот бренд для коммерческих продуктов. При этом по закону, организации, связанные с JavaScript, должны избегать использования этого термина из-за владения Oracle торговой маркой.

Например, американская организация мероприятий JSConf столкнулась с претензией Oracle о недопустимости использования названия JavaScript в своём брендинге. И таких примеров десятки. Но всё это были досудебные претензии, поэтому иск о торговой марке JavaScript вполне вероятен, и разработчики опасаются последствий этого.

Поэтому разработчики и многие другие активисты объединились. В недавно опубликованном открытом письме Райан Даль, создатель Node.js, Брендан Эйх, создатель JavaScript, Михал Фикарра, редактор спецификации JavaScript, Рич Харрис, создатель фреймворка Svelte, Айзек Шлютер, создатель npm, Феросс Абухадиджех, генеральный директор Socket, Джеймс Снелл, член технического комитета Node.js, а также ведущие Syntax FM Уэс Бос и Скотт Толински вместе с более чем 2500 другими подписантами призвали Oracle отказаться от неиспользуемой и, следовательно, ненужной торговой марки JavaScript.

«Как давний член сообщества JavaScript, я считаю, что Oracle пора отказаться от торговой марки JavaScript. JavaScript стал основой современной веб-разработки, далеко не подвластной ни одной компании», — заявил Абухадиджех.