Наука и технологии
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Мобильная связь в Крыму не выдержала наплыва пользователей
Но оператор связи нашел отличный выход из ситуации
Совет министров Республики Крым официально сообщил о том, что в течение нескольких дней трафик для абонентов одного из российских операторов связи был заметно ограничен. Связано это было с тем, что на сети оператора пришлась необычайно высокая нагрузка.
”Ограничение трафика одного из роуминговых партнеров крымских мобильных операторов связано с аномальным потреблением трафика. Как выяснилось в ходе совещания, за прошедшую неделю нагрузка на сеть крымских операторов связи на 20% превысила пиковые значения туристического сезона. В связи с этим мобильные операторы были вынуждены ввести временное ограничение на потребление трафика”, — говорится в сообщении ведомства.
При этом было отдельно отмечено, что подобное ограничение трафика позволило оператору максимально безущербно для большинства обеспечить возможность связи и работоспособность сети.
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