Мобильная связь в Крыму не выдержала наплыва пользователей

”Ограничение трафика одного из роуминговых партнеров крымских мобильных операторов связано с аномальным потреблением трафика. Как выяснилось в ходе совещания, за прошедшую неделю нагрузка на сеть крымских операторов связи на 20% превысила пиковые значения туристического сезона. В связи с этим мобильные операторы были вынуждены ввести временное ограничение на потребление трафика”, — говорится в сообщении ведомства.

При этом было отдельно отмечено, что подобное ограничение трафика позволило оператору максимально безущербно для большинства обеспечить возможность связи и работоспособность сети.