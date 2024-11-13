Мобильная связь в России на 96,5% состоит из 4G сетей

Операторы связи большой четвёрки в России — «Вымпелком», «МегаФон», МТС и t2 — за 10 месяцев 2024 года увеличили использование сетей 4G до 96,5%, что на 4 процентных пункта больше, чем годом ранее, согласно данным компании Vigo. В прошлом году доля 4G тоже росла, но тогда увеличение составило 2,5 п. п., достигнув 90,14%. Аналитики связывают ускорение с возросшим спросом на качественный интернет и быстрым реагированием операторов на запросы пользователей.

Как отметил Антон Прокопенко, директор по продуктам Vigo, операторы продолжают активно развивать 4G, несмотря на санкции. Он объяснил, что для этого компании перераспределяют частоты: диапазон 2100 МГц переводится с 3G на 4G, а в некоторых случаях даже 2G уступает место 4G на частотах 900 МГц. Эти шаги, по его мнению, помогают оптимизировать сеть, повышая её пропускную способность и качество связи.

Прокопенко добавил, что полное отключение старых стандартов связи пока не планируется, поскольку 2G по-прежнему нужен для кнопочных телефонов и M2M-устройств, которые передают данные без высоких требований к скорости. Он отметил, что, скорее всего, первым отключат 3G, так как для передачи данных и звонков с этой задачей 4G уже справляется, поддерживая звонки на базе VoLTE.