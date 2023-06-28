Мобильное приложение ChatGPT научилось «гуглить»

В рамках последнего апдейта приложения, подписчики ChatGPT Plus теперь могут получать доступ к актуальной информации из Интернета, предоставляемой поисковой системой Microsoft Bing.

Отметим, что ранее подобная возможность уже появилась в веб-версии сервиса. Всё это стало возможным благодаря инвестициям компании Microsoft в OpenAI и объявлению Bing в качестве поисковой системы по умолчанию для ChatGPT.

Для активации функции просмотра веб-страниц с помощью Bing в iOS-приложении нужно перейти в настройки, включить опцию Browsing в разделе «Новые возможности» и выбрать модель GPT-4.

Затем, нажав «Browse with Bing» в выпадающем списке, пользователи могут начать пользоваться этой функцией.

Напомним, что разработчики из OpenAI также обещали выпустить Android-версию своего приложения. Правда, никаких точных сроков названо не было.