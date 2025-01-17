Мобильное приложение роутеров Keenetic перестанет работать в России уже с 1 марта

Вместо этого, российским пользователям предложат использовать продукты под новым брендом Netcraze, разработанные ООО «Неткрейз» (ранее ООО «Кинетик»).

Для обеспечения стабильной работы оборудования Keenetic в условиях частичных ограничений интернета и блокировки международных сервисов, компания модернизировала инфраструктуру, включая мобильное приложение, облачные сервисы и личный кабинет. Теперь облачные службы работают через серверы российского оператора Selectel.

Новое приложение Netcraze уже доступно в Google Play, App Store и RuStore. Оно позволяет управлять настройками Wi-Fi, обновлять прошивку KeeneticOS и подключать устройства к интернету.

Пользователи смогут войти в приложение с текущими учетными данными, а их устройства будут автоматически перенесены в новую систему.