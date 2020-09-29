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Мобильное приложение смогло проанализировать геном коронавируса за 27 минут

Пандемия вынудила некоторых ученых совершать настоящие прорывы
Как стало известно, мобильное приложение, разработанное учеными из Института медицинских исследований Гарвана в Австралии, смогло проанализировать геном коронавируса за 27 минут.

С приходом ультрасовременных устройств с нанопорами ученые научились считывать генетический материал в биологическом образце даже за пределами лаборатории, что до определенного момента считалось не иначе как фантастикой. Но даже в таких условиях им все еще был необходим высокопроизводительный вычислительный центр, который зачастую имелся в научных лабораториях. Именно проблему отсутствия чего-то подобного и решили специалисты, создавшие приложение Genopo.

Не у всех есть доступ к мощным вычислительным ресурсам, необходимым для анализа ДНК и РНК, но у большинства людей есть доступ к смартфону <...> Быстрый геномный анализ в реальном времени сегодня как никогда важен. Он является центральным методом отслеживания распространения коронавируса. Наше приложение делает геномный анализ более доступным, буквально помещая технологию в карманы ученых по всему миру.
Ира Девесон
Соавтор исследования

Так, с помощью нового приложения специалистам удалось определить полную последовательность генома вируса COVID-19 в среднем за 27 минут. Также специалисты заявили, что их разработка может быть использована и для профилирования метилирования ДНК — модификации, изменяющей активность гена — в образце генома человека.