Мобильное приложение смогло проанализировать геном коронавируса за 27 минут
С приходом ультрасовременных устройств с нанопорами ученые научились считывать генетический материал в биологическом образце даже за пределами лаборатории, что до определенного момента считалось не иначе как фантастикой. Но даже в таких условиях им все еще был необходим высокопроизводительный вычислительный центр, который зачастую имелся в научных лабораториях. Именно проблему отсутствия чего-то подобного и решили специалисты, создавшие приложение Genopo.
Так, с помощью нового приложения специалистам удалось определить полную последовательность генома вируса COVID-19 в среднем за 27 минут. Также специалисты заявили, что их разработка может быть использована и для профилирования метилирования ДНК — модификации, изменяющей активность гена — в образце генома человека.