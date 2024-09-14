Мобильное приложение «Яндекс Маркета» получило глобальное обновление

«Яндекс Маркет» обновил своё приложение для покупателей, представив версию «Маркет 2.0». Теперь карточки товаров стали компактнее и информативнее, а также появилась возможность покупать товары прямо из поиска. В ленте рекомендаций добавлены тематические подборки и короткие видеообзоры товаров, называемые Шотами. Разработчики отметили, что изменения были внесены на основе отзывов пользователей.

Команда «Яндекс Маркета» тщательно проанализировала обратную связь от покупателей и внедрила улучшения, которые делают использование маркетплейса более удобным и быстрым. Одним из значительных обновлений стал интерфейс поиска и карточки товара. Теперь, если вас заинтересовал товар, его можно добавить в корзину и заказать, не заходя в отдельную карточку. Автоматическое воспроизведение видео о товаре также помогает лучше его рассмотреть.

Кроме того, карточки товаров в «Яндекс Маркете» стали более понятными и содержательными. Продавцы теперь управляют контентом, что делает описание товаров уникальным. В карточках добавлена информация о преимуществах, например, бейдж «Оригинал» подтверждает проверку документов на товар, а бейдж «Суперцена» выделяет товар с лучшей ценой на рынке. Также введён новый раздел «Купленные товары», где пользователи могут легко найти и повторить свои заказы.