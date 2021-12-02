Мобильные операторы смогли забрать у силовиков частоты для российских 5G-сетей

Наука и технологии
Сегодня в 10:19
1 мин.
Мобильные операторы смогли забрать у силовиков частоты для российских 5G-сетейДело сдвинулось с мёртвой точки?
В сети появилась информация о свежем решении государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ). Она решила выделить частоты 4,4–4,9 ГГц для тестирования мобильных сетей пятого поколения.
Удивительно, но ранее они использовались отечественными силовиками — ФСО России, Росавиацией, Роскосмосом и т.д. А это значит, что мобильные операторы наконец-то смогли забрать у них частоты под нужды 5G.
Сообщается, что диапазон выделили компании ООО «Новые цифровые решения». Это предприятие — совместное детище Ростелекома, Вымпелкома (Билайн) и МегаФона. Также уже сейчас известно, что испытания изначально пройдут в двух городах России.
Отметим, что в качестве поставщика оборудования для тестирования была выбрана китайская Huawei. Связано это с тем, что только она на сегодняшний день производит 5G-аппаратуру, способную работать в диапазоне до 6 ГГц.
Источник: Интерфакс