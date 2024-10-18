Мобильный 6G-интернет будет в 9000 раз быстрее 5G

Это эквивалентно возможности скачать более 20 фильмов средней длины за одну секунду. Такой рекорд был установлен учеными из Университетского колледжа Лондона, которые использовали метод мультиплексирования, где несколько сигналов передаются одновременно.

Текущие 5G-сети сталкиваются с проблемами на крупных мероприятиях и в многолюдных местах, таких как концерты или вокзалы, из-за ограниченной полосы частот.

Для преодоления этого барьера исследователи расширили диапазон частот от 5 до 150 ГГц, используя радиоволны и свет. Совмещение радиоволн для низких частот с лазерными технологиями для высоких позволило добиться рекордной скорости.

Свежая технология может обеспечить невероятные возможности для пользователей — от передачи огромных объемов данных до поддержания стабильной связи в местах с высокой нагрузкой на сеть.