Мочу астронавтов могут использовать для создания лунной базы

”Идея состоит в том, чтобы использовать то, что можно найти на месте: реголит и воду изо льда, присутствующего во многих районах. Более того, мы показали, что для дела пригодятся и такие отходы, как моча персонала лунной базы. Ее два главных компонента — вода и мочевина, молекулы которой ослабляют водородные связи и снижают вязкость многих водных растворов”, — рассказали авторы исследования.