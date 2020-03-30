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Мочу астронавтов могут использовать для создания лунной базы
Она, к слову, делает тот же бетон куда более пластичным
В научном журнале Journal of Cleaner Production была опубликована статья, в которой говорится о том, что команде Анны-Лены Кьениксен из Университетского колледжа Эстфолла в Норвегии удалось совершить достаточно интересное открытие — по их словам, мочу астронавтов в будущем могут использоваться для создания лунной базы.
По словам исследователей, человеческая мочевина может оказаться отличным пластификатором для цементного раствора, который можно использовать при строительстве базы. Также подобная добавка заметно повышает пластичность бетона, позволяет удобнее работать с ним, а также в целом увеличивает плотность и устойчивость материала к деформациям.
”Идея состоит в том, чтобы использовать то, что можно найти на месте: реголит и воду изо льда, присутствующего во многих районах. Более того, мы показали, что для дела пригодятся и такие отходы, как моча персонала лунной базы. Ее два главных компонента — вода и мочевина, молекулы которой ослабляют водородные связи и снижают вязкость многих водных растворов”, — рассказали авторы исследования.