Модель российских ученых оценит перспективность нефтяных месторождений

Ученые из Сколковского института науки и технологий разработали модель, которая позволит получить полезную информацию о нефтяной скважине для повышения эффективности бурения. Работа исследователей опубликована в журнале IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters.

Работу на нефтяном месторождении можно разделить на три этапа: его находят, оценивают и разрабатывают. На втором их них определяются объемы и распределение запасов углеводородов. Для этого бурят разведочные скважины и спускают в них зонды, которые фиксируют большое количество показателей.

Разработанная российскими специалистами модель на основе всех этих данных создает математическое представление — вектор, который полностью в сжатом виде описывает скважину, объясняет первый автор работы, инженер-исследователь Сколтеха Александр Марусов. Обучение модели производилось с помощью метода самообучения, не требующего, в отличие от традиционных методов обучения, разметки — снабжения данных дополнительным описанием.

Также модель, отмечает специалист, поможет определить текущий тип породы с точностью в 82% и скорректировать процесс и направление бурения - чтобы не начинать его заново. Разработка поможет принимать решение о разработке месторождения быстрее и эффективнее, резюмирует Марусов.