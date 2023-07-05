Модель российских ученых позволит оценить урон для экологии от сельского хозяйства

Модель российских ученых позволит оценить урон для экологии от сельского хозяйстваБайесовская сеть рассчитывает сложные взаимосвязи между факторами
Разработанная российскими учеными графовая модель позволяет оценить, как отходы сельского хозяйства могут навредить экосистеме той или иной территории.
Исследователи из Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» и Казанского федерального университета разработали модель, с помощью которой можно рассчитывать воздействие органических отходов сельского хозяйства на окружающую среду. Посвященная разработке работа ученых опубликована в журнале Frontiers in Environmental Science.
Рост использования органических удобрений и животноводческой индустрии приводит к увеличению объемов органических отходов. Оно, в свою очередь, ведет за собой увеличение выбросов азота, фосфора и других веществ. Последствия могут выражаться в загрязнении воздуха, водоемов и почвы.
Разработанная российскими специалистами байесовская сеть — графовая вероятностная модель — учитывает и связывает самые разные данные о территории: информацию о географии района, загрязнение экосистемы, динамику прироста деревьев, жизнедеятельность организмов в почве и многие другие параметры.
В модель, рассказывает один из разработчиков, профессор кафедры радиотехнических систем СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Михаил Богачев, можно загрузить данные о загрязнителе территории и составлять прогнозы развития ее экосистемы. Испытали её на зоне искусственной лесопосадки, в которой обосновалась большая колония серых цапель. Разработка позволила восстановить ход событий там за последние 20 лет.
Рост популяции птиц привел к интенсивному отложению помета, что значительно повысило концентрацию в почве азота, фосфора и щелочных металлов. В результате деревья постепенно перестали расти и усохли, а птицы переместились на другие деревья, тем самым расширив ареал загрязнения.