Модель российских ученых позволит оценить урон для экологии от сельского хозяйства

Исследователи из Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» и Казанского федерального университета разработали модель, с помощью которой можно рассчитывать воздействие органических отходов сельского хозяйства на окружающую среду. Посвященная разработке работа ученых опубликована в журнале Frontiers in Environmental Science.

Рост использования органических удобрений и животноводческой индустрии приводит к увеличению объемов органических отходов. Оно, в свою очередь, ведет за собой увеличение выбросов азота, фосфора и других веществ. Последствия могут выражаться в загрязнении воздуха, водоемов и почвы.

Разработанная российскими специалистами байесовская сеть — графовая вероятностная модель — учитывает и связывает самые разные данные о территории: информацию о географии района, загрязнение экосистемы, динамику прироста деревьев, жизнедеятельность организмов в почве и многие другие параметры.

В модель, рассказывает один из разработчиков, профессор кафедры радиотехнических систем СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Михаил Богачев, можно загрузить данные о загрязнителе территории и составлять прогнозы развития ее экосистемы. Испытали её на зоне искусственной лесопосадки, в которой обосновалась большая колония серых цапель. Разработка позволила восстановить ход событий там за последние 20 лет.

Рост популяции птиц привел к интенсивному отложению помета, что значительно повысило концентрацию в почве азота, фосфора и щелочных металлов. В результате деревья постепенно перестали расти и усохли, а птицы переместились на другие деревья, тем самым расширив ареал загрязнения.