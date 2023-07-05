Модель ученых из России выявит нарушения в работе клеток крови

Исследователи из Института цитологии (ИНЦ) РАН разработали математическую модель для выявления нарушений в работе эритроцитов.

С помощью специальных белков — ионных каналов и переносчиков — в красные кровяные тельца попадают важные для организма ионы натрия, калия и хлора. Нарушение этого процесса может оказать серьезное негативное влияние на работу организма.

Разработанная учеными система уравнений позволяет описать перенос ионов в эритроцитах, используя минимальный набор экспериментальных данных. Исследователям удалось подобрать значения, соответствующие нормальному и аномальному переносу ионов калия, натрия и хлора через мембрану красных кровяных телец.

По изменениям коэффициентов можно оценить, как эти процессы влияют на функционирование клетки. Модель позволяет определить причины нарушения переноса ионов, а также спрогнозировать их дальнейшую динамику.

Разработку уже применили для изучения транспортировки ионов в ходе апоптоза — регулируемого организмом процесса гибели клеток. Кроме того, исследования показали, что модель может использоваться для изучения разных типов клеток, подчеркнула одна из членов научной группы, старший научный сотрудник группы моделирования нейродегенеративных заболеваний ИНЦ РАН Валентина Юринская.