Модели прогнозирования погоды помогут предсказывать движение спутников

Используя численные модели прогнозирования погоды, исследователи смогли анализировать, как изменения погоды, такие как облачность и бури, влияют на движение низкоорбитальных спутников. Эти результаты могут помочь улучшить отслеживание и контроль за спутниками, повышая эффективность и надежность их работы.

Понимание взаимодействия спутников с атмосферой Земли также способствует более точному мониторингу климата и управлению чрезвычайными ситуациями. Использование современных моделей погоды позволяет совершенствовать измерения на основе спутников, облегчая более эффективное изучение и смягчение экологических проблем.