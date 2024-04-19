Модели прогнозирования погоды помогут предсказывать движение спутников

Опубликовано 19 апреля 2024, 22:24
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Модели прогнозирования погоды помогут предсказывать движение спутниковЧто улучшить отслеживание и контроль
Ученые из Института атмосферных и земельных исследований (INAR) при Университете Хельсинки обнаружили, что современные модели прогнозирования погоды могут точно предсказывать движение спутников из-за энергии, излучаемой и отраженной Землей. Эти результаты открывают новые перспективы в использовании моделей погоды для прогнозирования движения спутников и понимания их воздействия на погодные явления.
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Используя численные модели прогнозирования погоды, исследователи смогли анализировать, как изменения погоды, такие как облачность и бури, влияют на движение низкоорбитальных спутников. Эти результаты могут помочь улучшить отслеживание и контроль за спутниками, повышая эффективность и надежность их работы.
Понимание взаимодействия спутников с атмосферой Земли также способствует более точному мониторингу климата и управлению чрезвычайными ситуациями. Использование современных моделей погоды позволяет совершенствовать измерения на основе спутников, облегчая более эффективное изучение и смягчение экологических проблем.