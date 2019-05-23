Модераторы порносайтов рассказали о своей работе

Журналисты ресурса «Батенька, да вы трансформер!» побеседовали с автором телеграм-канала «Тот парень с порнозависимостью» Николаем Чумаковым, который попробовал «внедриться» в PornHub и xHamster в качестве модератора.

Устроиться модератором на такой ресурс не так-то и просто, хотя из требований лишь возраст от 18 и старше, да доступ в интернет. Тем не менее, PornHub и xHamster тщательно изучают кандидатов, требуют доказать свою лояльность и целеустремлённость.

Самое интересно, что такая работа вовсе не сводится к круглосуточному просмотру порно. На Pornhub всё время уходит на рассмотрение жалоб, общение с клиентами, блогерами и комментаторами. По словам Чумакова, такая работа не отличается от работы в колл-центре сервисов Яндекса или Сбербанка. Более того, платят за это «весьма средние деньги». Ищут модераторов там же, где и Facebook с Twitter — на небольших аналогах Headhunter.

На бесплатном порнографическом видеохостинге xHamster действуют более мягкие и дружелюбные требования. Существует две системы модерации: внутренняя из сотрудников xHamster и внешняя, которая доступна всем желающим.

Чтобы стать рецензентом требуется связаться со со службой поддержки xHamster и сообщить о желании работать. Требования простые — учётная запись «старше» 200 дней и готовность к регулярной работе.

Такие рецензенты не получают зарплату, но получают специальный значок в профиле. При приеме на работу важен только возраст старше 18 лет, пол значения не имеет.