Модераторы Twitter не пропустили сообщение Байдена о госдолге США

Пост был отклонён с пометкой несоответствия действительности представленной информации. Но пост не просто не прошёл модерацию, в Twitter теперь новый функционал, позволяющий добавить сведения, опровергающие ложную информацию.

Нововведение, продемонстрированное на практике, с восторгом встретили некоторые пользователи. «Ха, президент США не прошёл проверку фактов», — отметил один из пользователей соцсети под ником AutisticHODL.

А вот, собственно, пост Байдена. «Мы никогда, никогда не были не в состоянии оплатить наш долг. Но республиканцы MAGA занимаются безрассудством, угрожая заставить Америку объявить дефолт. Это опасно и неправильно», — заявил Байден.