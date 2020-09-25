Модернизированный полиэтилен защитит радиолокационное оборудование от ударов и пуль

Так, специалистами был синтезирован новый композит на основе полиэтилена, для модификации которого использовались многослойные углеродные нанотрубки. Полученный таким образом материал обладает повышенной диэлектрической проницаемостью, а также низкими диэлектрическими потерями. Помимо этого, увеличение его износостойкости находится на уровне 40% в сравнении с материалом, который использовался изначально для модификации.

По заявлению ученых, принимавших участие в данном исследовании и разработке, новый сверхвысокомолекулярный полиэтилен может быть применен в совершенно разных областях, не только при защите радиолокационного оборудования. Так, например, из него изготавливают покрытия для лыж, сноубордов, катков, бронежилеты, а также каски, имплантаты для коленных и тазобедренных суставов и многое-многое другое.