Модернизированный танк Т-64БМ2 показали на видео

Отмечается, что главная особенность этой машины — 1000-сильный двигатель 6ТД-1, который ранее применялся на танках Т-80УД. Из-за его установки поднялась корма, поэтому конструкторам пришлось поднимать и башню. Для этого в корпус было вмонтировано специальное кольцо. Но за этим потянулось изменение защиты погона. Как сказано, конструкторы для этой цели применили барбет.

В этой версии танка конструкторы иначе разместили динамическую защиту, чем на БМ «Булат». Установки 81-мм дымовых гранат «Туча» сделали разнесёнными, а для усиления защиты на башне и корпусе появилась дополнительная броня.

Т-64БМ2 получил прицел 1Г46, который не многим превосходит штатные 1Г42. Как отмечается, датчик ветра остался без изменений. При этом танк получил новые средства связи, а для удобного движения назад в корме разместили видеокамеру.

Танк Т-64БМ2 считается самой успешной и совершенной версией машин, которые когда-либо выпускались харьковским заводом имени Малышева.

Отметим, ВС Украины на данный момент получили 13 таких танков.