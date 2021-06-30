Модифицированные пивные дрожжи начали использовать для лечения кишечника

Об этом сообщается в научном журнале Nature Medicine. Согласно данным исследователей, дрожжевые бактерии, созданные с помощью CRISPR, способны как выявлять воспаление кишечника, так и лечить его.

“Мы взяли дрожжи — те самые дрожжи, которые используются для производства пива — и дали им способность ощущать воспаление и выделять противовоспалительную молекулу. Мы называем эту разработку "дрожжевыми роботами" (или "Y-ботами" от англ. yeast – "дрожжи") и полагаем, что у нее есть потенциал для разработки терапевтических средств, которые могут лечить заболевания кишечной ткани и многое другое”, — поделился автор работы Франсиско Кинтана.

ГМО дрожжи позиционируются как «самонастраиваемые», поскольку секреция их противовоспалительной молекулы имеет прямую связь с уровнями ответственной за воспаление молекулы. Это позволило предположить, что бактерии могут точечно помогать при воспалении в зависимости от сигналов, получаемых из кишечника.