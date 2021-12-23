Модифицированный БПК «Адмирал Левченко» вновь вернется в российский флот

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Модифицированный БПК «Адмирал Левченко» вновь вернется в российский флот7 лет назад он встал на стоянку в ожидании ремонта
Источник в оборонном ведомстве сообщили, что в состав ВМФ России вновь войдет большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко». Это должно произойти до конца 2022 года. Министерство обороны России утвердило план окончания работ на корабле.
Отмечается, что на БПК произошла частичная модернизация противопожарного оборудования, а также бортовой техники. В дополнении к этому, на «Адмирал Левченко» установили новейшие охладительные установки и запорную арматуру, были отремонтированы газотурбинные маршевые двигатели. Если все будет идти по плану, то «Адмирала Левченко» передадут флоту до конца 2022 года.
В источнике отмечают, что сделанные модернизации позволят продлить срок службы корабля.
В начале 2021 года «Адмирала Левченко» встал на ремонт в городе Снежногорск на судоремонтном заводе "Нерпа".
Источник: Известия