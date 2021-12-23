Модифицированный БПК «Адмирал Левченко» вновь вернется в российский флот

Отмечается, что на БПК произошла частичная модернизация противопожарного оборудования, а также бортовой техники. В дополнении к этому, на «Адмирал Левченко» установили новейшие охладительные установки и запорную арматуру, были отремонтированы газотурбинные маршевые двигатели. Если все будет идти по плану, то «Адмирала Левченко» передадут флоту до конца 2022 года.



В источнике отмечают, что сделанные модернизации позволят продлить срок службы корабля.



В начале 2021 года «Адмирала Левченко» встал на ремонт в городе Снежногорск на судоремонтном заводе "Нерпа".