Модуль Nova-С упал на бок при прилунении, но не потерял связь с Землёй

Сначала предполагалось, что модуль мягко сел на Луну в ходе ожидаемой вертикальной посадки. Но слабый сигнал из-за неправильного положения и данные телеметрии показали, что Nova-С лежит на боку в слегка приподнятом положении, возможно, модуль опирается о скалу.

На модуле находится полезная нагрузка, одним из элементов которой является отделяемая камера EagleCam. Модуль отбросит этот девайс для съемки себя и зоны высадки.

Прилунился Nova-C вблизи кратера Малаперт в южной полярной области Луны в 2-3 км от расчётной точки посадки. После посадки модуль сможет проработать ещё порядка 10 дней.