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Могла ли оспа обезьян быть создана в американских биолабораторияхВирусолог Анатолий Альтштейн усомнился в этом
Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн прокомментировал информацию о том, что оспа обезьян могла появиться в американских биолабораториях в Нигерии.
По мнению учёного, оспа обезьян не может быть искусственным вирусом, потому что гораздо старше американских лабораторий. Альтштейн отметил, что оспа обезьян известна учёным с 1958 года.
Также учёный подчеркнул, что вирус оспы обезьян эндемичен в Юго-Западной и Центральной Африке, изначально передаётся среди животных, но им может заразиться и человек. Когда вирус передаётся от животного к человеку, это всегда серьёзное заболевание, но если от человека к человеку — быстро ослабевает.
Никаких признаков рукотворного происхождения этого вируса у нас сейчас нет, не существует, или только если что-то выдумывают.
Анатолий Альтштейн
Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог