Могла ли оспа обезьян быть создана в американских биолабораториях

По мнению учёного, оспа обезьян не может быть искусственным вирусом, потому что гораздо старше американских лабораторий. Альтштейн отметил, что оспа обезьян известна учёным с 1958 года.

Также учёный подчеркнул, что вирус оспы обезьян эндемичен в Юго-Западной и Центральной Африке, изначально передаётся среди животных, но им может заразиться и человек. Когда вирус передаётся от животного к человеку, это всегда серьёзное заболевание, но если от человека к человеку — быстро ослабевает.