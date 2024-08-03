Наука и технологии
Опубликовано 03 августа 2024, 22:49
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Могут ли хакеры взломать ваш компьютер через HDMI

Отвечает эксперт
Уругвайские учёные выяснили, что по сигналу от HDMI провода возможно узнать, что отображается на экране пользователей. Эксперт объясняет, почему опасения за безопасность данных не оправданы
Могут ли хакеры взломать ваш компьютер через HDMI
© TheRegisti

Технический директор DIS Group Олег Гиацинтов сомневается в реальности удалённого перехвата сигнала с HDMI кабеля. В разговоре он отметил, что даже если и возможно уловить электромагнитное излучение от кабеля между компьютером и монитором, в реальности помехи от других проводов и устройств, таких как кабели питания, делают такую атаку маловероятной. Однако он подчеркнул, что если злоумышленники смогут физически подсоединить устройство к кабелю, то перехват сигнала может стать возможным.

Ранее, 26 июля, издание New Scientist сообщило, что учёные нашли способ использовать ИИ для декодирования электромагнитного излучения от различных типов кабелей, таких как DVI, VGA и HDMI. Эта технология, хотя и выглядит впечатляюще, сталкивается с множеством технических трудностей при реальном применении, из-за помех от других источников электромагнитного излучения.

Гиацинтов добавил, что существует множество способов утечки данных, включая акустические, оптические, электромагнитные и другие каналы. Он советует не полагаться только на ИИ для защиты данных, а также принимать другие меры безопасности. Для этого могут помочь организации, имеющие лицензии на техническую защиту информации, которые помогут создать надёжные системы защиты и снизить риск утечек.