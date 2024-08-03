Могут ли хакеры взломать ваш компьютер через HDMI

Технический директор DIS Group Олег Гиацинтов сомневается в реальности удалённого перехвата сигнала с HDMI кабеля. В разговоре он отметил, что даже если и возможно уловить электромагнитное излучение от кабеля между компьютером и монитором, в реальности помехи от других проводов и устройств, таких как кабели питания, делают такую атаку маловероятной. Однако он подчеркнул, что если злоумышленники смогут физически подсоединить устройство к кабелю, то перехват сигнала может стать возможным.

Ранее, 26 июля, издание New Scientist сообщило, что учёные нашли способ использовать ИИ для декодирования электромагнитного излучения от различных типов кабелей, таких как DVI, VGA и HDMI. Эта технология, хотя и выглядит впечатляюще, сталкивается с множеством технических трудностей при реальном применении, из-за помех от других источников электромагнитного излучения.

Гиацинтов добавил, что существует множество способов утечки данных, включая акустические, оптические, электромагнитные и другие каналы. Он советует не полагаться только на ИИ для защиты данных, а также принимать другие меры безопасности. Для этого могут помочь организации, имеющие лицензии на техническую защиту информации, которые помогут создать надёжные системы защиты и снизить риск утечек.