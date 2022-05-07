Могут ли полезные вещества из фруктов и овощей помочь в борьбе со старческим слабоумием

В исследовании приняли участие 7283 человека в возрасте 45 лет на момент начала экспериментов. Их разделили на три группы, в зависимости от уровня в крови антиоксидантов, и далее все участники наблюдались в течение 16 лет.

Оказалось, что у людей с высоким уровнем антиоксдантов, особенно это касается лютеина, зеаксантина и бета-криптоксантина, риск развития болезни Альцгеймера был ниже, чем у людей с более низким уровнем антиоксидантов.

Отмечается, что при высоком уровне лютеина и зеаксантина, риск развития деменции снижается на 7%, а бета-криптоксантина — на 14%. Причина в том, что антиоксиданты защищают мозг от окислительного стресса и разрушения клеток.

При этом специалисты говорят о необходимости дополнительных исследований.

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