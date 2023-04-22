Могут ли российские средства радиоэлектронной борьбы нарушить работу Starlink на Украине

Храмчихин прокомментировал публикацию The Washington Post о том, что Россия для лишения связи ВСУ использует секретные системы радиоэлектронной борьбы. По словам эксперта, процесс борьбы со Starlink сложный, но не невозможный.

Он отметил, что если комплексы Starlink будут работать в радиоэлектронном диапазоне российских РЭБ, они будут уязвимы перед российскими средствами. В таком случае их сложно дополнительно защитить.

Алексей Леонков согласился с таким утверждением и, со своей стороны, отметил, что комплекс радиоэлектронной борьбы определяет все параметры радиотехнического средства, на которое собирается воздействовать, включая частоты и силу сигнала. По словам Леонкова, таким же образом можно воздействовать и на Starlink.