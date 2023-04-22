Могут ли российские средства радиоэлектронной борьбы нарушить работу Starlink на Украине

Могут ли российские средства радиоэлектронной борьбы нарушить работу Starlink на УкраинеОбъяснили эксперты
Независимый эксперт Александр Храмчихин и военный эксперт Алексей Леонков объяснили, могут ли российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) нарушить работу спутниковой системы Starlink на Украине.
Храмчихин прокомментировал публикацию The Washington Post о том, что Россия для лишения связи ВСУ использует секретные системы радиоэлектронной борьбы. По словам эксперта, процесс борьбы со Starlink сложный, но не невозможный.
Он отметил, что если комплексы Starlink будут работать в радиоэлектронном диапазоне российских РЭБ, они будут уязвимы перед российскими средствами. В таком случае их сложно дополнительно защитить.
Алексей Леонков согласился с таким утверждением и, со своей стороны, отметил, что комплекс радиоэлектронной борьбы определяет все параметры радиотехнического средства, на которое собирается воздействовать, включая частоты и силу сигнала. По словам Леонкова, таким же образом можно воздействовать и на Starlink.
Если он воздействует более мощным сигналом с целью уничтожения электронной начинки, он создаёт внутри объекта за счёт электромагнитного излучения множество коротких замыканий, которые разрушают все цепи снабжения, питания, передачи данных.