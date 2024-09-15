Могут ли у вас украсть деньги через включённый NFC-чип смартфона

Украсть данные банковской карты через NFC практически невозможно, утверждает преподаватель Московской школы программистов Кирилл Ситнов. Он объяснил, что защиту обеспечивают сразу две технологии. Первая — шифрование EMV, которое скрывает номер счета и важную информацию при покупке. Вторая — использование одноразовых токенов, которые заменяют банковские реквизиты во время транзакции, что делает кражу данных практически невозможной.

Ситнов также отметил, что полностью исключить возможность взлома невозможно, ведь любая защита может быть преодолена. Однако через сам NFC получить банковские данные не удастся, — для этого нужно взломать базы данных банка. В этом случае информация станет доступна злоумышленникам, но сам по себе NFC не представляет такой угрозы.

Отключать NFC нет необходимости, если устройство настроено правильно, добавил эксперт. Во-первых, оплата возможна только при разблокированном экране, что затрудняет действия мошенников. Во-вторых, стоит установить лимит на списание средств без пин-кода — обычно это около трёх тысяч рублей. После таких настроек NFC будет безопасен, и его отключение не принесёт пользы, так как он потребляет минимум энергии.