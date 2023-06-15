«Молчанье — золото»: Эксперт рассказал, в чём смысл «молчаливых» прозвонов

Мошенники часто используют различные схемы, связанные с молчанием на другом конце провода при звонке на мобильный телефон. Один из способов — автоматический прозвон, который позволяет проверить актуальность номеров в их базе данных. Если вы ответили на звонок, злоумышленники подтверждают ваш номер и могут использовать его для дальнейших мошеннических действий.

Также мошенники могут использовать молчание, чтобы записать ваш голос. Современные системы голосового искусственного интеллекта позволяют имитировать человеческий голос даже на основе нескольких фраз. Это означает, что злоумышленники могут использовать ваш голос в своих мошеннических схемах.

Чтобы предотвратить подобные мошенничества, эксперт рекомендует не брать трубку при звонках с незнакомых номеров. Если вы всё же решили ответить, ограничьтесь одной фразой, например, «алло» или «слушаю». Важно избегать использования слова «да», так как это может быть воспринято как подтверждение операций, о которых вы ничего не знаете.

Также стоит быть осторожными, если связь внезапно обрывается после ответа на звонок. Часто мошенники пытаются заставить вас перезвонить, чтобы списать деньги за сам факт звонка или предложить обманчивую услугу. Будьте бдительны и проверяйте подобные ситуации, чтобы избежать попадания в ловушку мошенников.