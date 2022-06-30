Наука и технологии
Сегодня в 08:58
1 мин.

Молекулы спирта нашли недалеко от центра Млечного Пути

Последствия межгалактической пьянки?
Группа учёных под руководством немецких специалистов провела исследование, которое помогло обнаружить поблизости от центра Млечного Пути молекулу спирта.
Молекулы спирта нашли недалеко от центра Млечного Пути

Речь идёт о газопылевом облаке Стрелец B2 — именно в нём эксперты нашли крупнейшую в космосе молекулу спирта — изопропанол. Расстояние до этой точки от Земли составляет около 26 тыс световых года.

Что интересно, помимо самого изопропанола, учёные также обнаружили его изомер, который отличается только атомом углерода — пропанол. Сообщается, что эти два соединения были впервые замечены в межзвёздном пространстве.

Специалисты высказали надежду, что сделанное ими открытие сможет помочь в выявлении процессов образования различных веществ в космосе.

Напомним, что ранее в июне астрономы зафиксировала рядом с Млечным Путем четыре таинственные звёздные системы нового класса.

Новости партнеров
Новости партнеров