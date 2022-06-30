Молекулы спирта нашли недалеко от центра Млечного Пути

Речь идёт о газопылевом облаке Стрелец B2 — именно в нём эксперты нашли крупнейшую в космосе молекулу спирта — изопропанол. Расстояние до этой точки от Земли составляет около 26 тыс световых года.

Что интересно, помимо самого изопропанола, учёные также обнаружили его изомер, который отличается только атомом углерода — пропанол. Сообщается, что эти два соединения были впервые замечены в межзвёздном пространстве.

Специалисты высказали надежду, что сделанное ими открытие сможет помочь в выявлении процессов образования различных веществ в космосе.

Напомним, что ранее в июне астрономы зафиксировала рядом с Млечным Путем четыре таинственные звёздные системы нового класса.