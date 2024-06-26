Молекулярный «клей» сохранит воспоминания на всю жизнь

Долгое время считалось, что нейроны хранят информацию в виде сильных и слабых синаптических связей, определяющих работу нейронных сетей. Однако молекулы в синапсах нестабильны, постоянно перемещаются и обновляются в течение нескольких часов или дней. Возникает вопрос: как тогда воспоминания могут сохраняться годами и десятилетиями?

Ученые исследовали роль KIBRA (белка, экспрессируемого в почках и мозге) у лабораторных мышей. Человеческие гены-вариации KIBRA связаны как с хорошей, так и с плохой памятью. Исследователи сфокусировались на взаимодействии KIBRA с другими молекулами, важными для формирования памяти, а именно с протеинкиназой Mzeta (PKMzeta). Этот фермент является важнейшим для укрепления синаптических связей у млекопитающих, но он разрушается через несколько дней.

Эксперименты показали, что KIBRA — это «недостающее звено» в долгосрочной памяти, своего рода «постоянный синаптический маркер» или клей, который прикрепляется к сильным синапсам и PKMzeta, избегая слабых синапсов.

Исследования показывают, что разрыв связи KIBRA-PKMzeta стирает старую память.