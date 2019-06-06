Молочные зубы раскрыли тайну переселения народов

По двум молочным зубам команда учёных с участием российских исследователей впервые изучила ДНК древнего населения Восточно-Сибирской Арктики. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Зубы были обнаружены на Янской палеолитической стоянке в Якутии. Благодаря им стало возможно установить, как 30 тысяч лет назад древни люди расселялись в этом регионе.

Как отмечается в отчёте, учёным впервые удалось установить, что янская популяция древних жителей Восточно-Сибирской Арктики отделилась от европейской и азиатской ветвей около 38 тысяч лет назад.

Более 31 тысяч лет назад это древнее северосибирское население, не превышавшее 500 человек, проживало на очень обширных пространствах. Также исследование показало, что в регион произошло как минимум три крупных миграции с почти полной заменой населения.