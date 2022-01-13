Молочный сомелье: в Британии предложили нюхать молоко для спасения планеты

Качественное молоко, хранящееся в надлежащих условиях, имеет хороший срок годности - несколько дней - и мы считаем, что его нужно употреблять, а не выливать в раковину. Поколения до нас всегда использовали тест на нюх - и я верю, что мы тоже можем