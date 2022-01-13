Молочный сомелье: в Британии предложили нюхать молоко для спасения планеты

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Молочный сомелье: в Британии предложили нюхать молоко для спасения планетыКак и наши предки
Британский супермаркет Morrisons объявил о планах отказаться от указания срока годности на упаковке молока собственного производства. Вместо этого супермаркет будет предлагать покупателям проводить "тест на нюх" свежего молока.
Изменения коснутся британского и шотландского молока собственной торговой марки Morrisons. По словам старшего закупщика молока Morrisons Иэна Гуда, изменения позволят снизить воздействие на окружающую среду - вылитое молоко означает напрасные усилия производителей и ненужный выброс углерода в атмосферу.
Качественное молоко, хранящееся в надлежащих условиях, имеет хороший срок годности - несколько дней - и мы считаем, что его нужно употреблять, а не выливать в раковину. Поколения до нас всегда использовали тест на нюх - и я верю, что мы тоже можем
Иэн Гуд
Старший закупщик Morrisons
Источник: The Independent