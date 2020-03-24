Молодая женщина умерла, ожидая результатов теста на коронавирус

39-летняя Наташа Отт изначально обратилась в больницу с симптомами простуды. Тогда врачи решили не проводить тестирование на SARS-CoV-2, несмотря на то, что она, работая в центре социальной помощи ВИЧ-инфицированным, находилась в группе риска.

В самом центре, где работала женщина, она отказалась проходить тестирование, так как у них оставалось лишь 5 тестов, которые, по мнению Отт, могли быть нужнее кому-то другому. В итоге спустя 6 дней врачи согласились провести необходимое тестирование, но предупредили девушку, что результаты будут лишь через 5 дней. В итоге, состояние женщины с каждым днем ухудшалось и спустя 10 дней после первого обращения в больницу, девушка была найдена мертвой у себя на кухне.

”Это ужасная потеря. Время шуток про пандемию прошло, берегите своих близких, пока не стало слишком поздно”, — написал в своем посте на Facebook друг погибшей, нашедший ее бездыханной в квартире.