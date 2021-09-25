Молодой китаец умер после 1.5 литров выпитой в жару колы

Как пишет источник, молодой человек обратился за медицинской помощью, которую ему тут же оказали. Но, к сожалению, через 18 часов после употребления напитка, молодой человек умер. Вскрытие показало, что причина заключалась в скоплении газов в воротной вене, что привело к ишемии печени.

Но такой отчёт китайских специалистов раскритиковал профессор Университетского колледжа в Лондоне Натан Девис. Эксперт отметил, что само по себе скопление газов не могло привести к смерти. Причина, по его словам, в бактериальной инфекции. «Шансы умереть после пития 1,5 литра обычного безалкогольного напитка были бы очень, очень маловероятными, я имею в виду, ошеломляюще маловероятными. Обычно такое состояние возникает из-за того, что у вас есть бактерии, которые попали из нормального желудочно-кишечного тракта в место, где они не должны находиться, в данном случае – в слизистую оболочку тонкой кишки», – отметил Девис.