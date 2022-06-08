Молодые люди оказались в группе риска из-за оспы обезьян

По словам эксперта, это молодые люди до 40 лет ввиду отсутствия вакцинации от оспы. Люди старше 40 лет этому риску не подвержены, как раз благодаря прививкам, которые они застали в силу возраста, поколения. Но, по мнению Чудакова, текущая ситуация не требует введения вакцинации.

При этом специалист сказал, что оспа обезьян не является настолько заразной, чтобы в силу распространения вируса началась эпидемия или тем более пандемия. Для заражения нужен близкий контакт, может быть, даже половой.

«Заболели в основном в Европе мужчины, есть также указания, что это сексуальные меньшинства. Возможно, нулевым пациентом был мужчина, который «проконтактировал» с африканским туристом. Оспа обезьян не обладает высокой контагиозностью — нужно быть в очень близком контакте, чтобы заразиться. Именно поэтому она, скорее всего, не будет причиной какой-либо эпидемии или тем более пандемии», — отметил врач.

Он также сказал, что на данный момент в мире насчитывается около 300 больных оспой обезьян. Но в России пока нет ни одного.