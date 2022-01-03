Молодых россиян предупредили о риске инсульта

По словам специалиста, что инсульт может произойти не только у пожилых людей, но и у тех, кому около 30 лет. Приступ может случиться из-за резкого подъёма или падения артериального давления. Также причиной недуга может стать нарушение ритма сердца.

Маневич отметила, что «группа риска» состоит из молодых людей с сосудистыми аномалиями, ранним атеросклерозом, гипертонией, нарушением ритма сердца, диабетом и т.д.

Что важно, врач также напомнила, что первые симптомы инсульта — это головокружение, сбой в координации движений, двоение перед глазами, онемение конечностей и перекос лица. В случае, если вы обнаружили их у себя, стоит немедленно вызвать скорую помощь и не заниматься самолечением.