Молодёжь изобрела устройство для регистрации секса по обоюдному согласию

Какие только безумные гаджеты порой не появляются на краудфандинговой площадке Kickstarter. На этот раз средства начали собирать на устройство под названием LoveSync, призванное помочь устоявшимся парам в интимной жизни.

Слоганом LoveSync можно было бы сделать фразу «Как не говорить о сексе, но заниматься им». Смысл простой, USB-кнопка позволяет избегать неловких ситуаций и смущающего обсуждения секса, но при этом быть в курсе настроений партнёра.

Каждый раз, когда один из партнёров хочет заняться сексом, он или она нажимает кнопку и ждёт отклика. Если второй партнёр не против предаться разврату, он или она, просто отвечает нажатием кнопки. «Окно согласия» может составить от 15 минут до 24 часов и регулируется количеством нажатий на кнопку. Чтобы отвергнуть притязания, надо сделать долгое нажатие в течение 4 секунд.

В описании проекта постоянно говорится, что кнопка работает «анонимно», видимо, чтобы подчеркнуть отсутствие необходимости личного контакта для предложения. По мнению разработчиков, LoveSync поможет увеличить накал страстей, нарастить частоту секса, избежать неловких отказов и улучшить романтическое общение.

Кнопку LoveSync можно заказать за 44 доллара, всего предусмотрено 100 устройств по такой цене, затем стоимость повысится до 50, а затем до 57 долларов. Поставки начнутся в августе 2019 года.