Молоко и напитки с сахаром оказались самыми вредными для людей с диабетом

01:53, 05 мая 2023
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Молоко и напитки с сахаром оказались самыми вредными для людей с диабетомИсследование проводили в течение 40 лет
Учёные из Американской диабетической ассоциации сообщили о результатах исследования, длившегося в течение 40 лет. За это время были изучены данные 15486 пациентов с диагностированным диабетом.
Данные были собраны и благодаря опросам. Было выяснено, что самыми вредными для страдающих сахарным диабетом предсказуемо являются сахаросодержащие напитки, а также молоко. В 1,2% случаев именно эти напитки вызывали осложнения и смертность среди диабетиков.
Второе место досталось фруктовым сокам – 0,98%, третье — напиткам с подсластителем — 0,96%. Чай получил 0,79% «рейтинга», кофе — 0,74%.