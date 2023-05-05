Молоко и напитки с сахаром оказались самыми вредными для людей с диабетом

Данные были собраны и благодаря опросам. Было выяснено, что самыми вредными для страдающих сахарным диабетом предсказуемо являются сахаросодержащие напитки, а также молоко. В 1,2% случаев именно эти напитки вызывали осложнения и смертность среди диабетиков.

Второе место досталось фруктовым сокам – 0,98%, третье — напиткам с подсластителем — 0,96%. Чай получил 0,79% «рейтинга», кофе — 0,74%.