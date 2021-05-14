Молоко оказалось опасным для здоровья собак напитком

Так, в статье отмечается, что молоко содержит в себе лактозу, которая, как выяснилось, не переваривается собаками, чем и обусловлена вредность этого напитка. Помимо прочего не стоит давать питомцам и такие напитки, как кофе и алкоголь, поскольку закончится это может нарушением функции нервной системы.

Также в список опасных для здоровья собак продуктов вошли специи, которые чреваты потерей обоняния. В то же время, употребление питомцами орехов, изюма и винограда может спровоцировать проблемы с почками. Дело в том, что эти продукты имеют в составе токсины. Орехи же, в свою очередь, относятся к высококалорийному продукты, поэтому могут стать причиной ожирения и аллергии. К нагноений глаз и расстройству работы печени может привести употребление собакой сладостей и белого хлеба.